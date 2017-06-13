Копирайтинг, контент для каталога сайта.

Здравствуйте.

Нужен копирайтер, для подготовки материалов туристической тематики, результатом работы которого, будет опубликованный текст в нашей сайте. Работа принимаются либо сразу в CMS либо txt файлом с формате HTML (подготовленный "оттипографированный" текст в разметке). Рассмотрю варианты.

Требования к тексту: не менее 3000 символов с пробелами (желательно укладывать до 3200, в среднем 410-420 слов), примерно 30 предложений, разделенных на абзацы.

Текст должен содержать заголовки h2-h4 наследуя логичную структуру от более важного, списки

и таблицы сравнения.

Параметры текста: высокая степень уникальности (не приятно получать копии текстов, который уже пристроены), минимум воды и необязательных оборотов. Качество текста проверяем на ГлавРед, не менее 9,5-9,7 за весь текст.

Содержание документа (структура страницы сайта, для которой необходим контент):

1. Вводная часть текста. Текст

2. Основная часть текста. Заголовки, Текст, Списки, Таблица, Картинка или видео.

Пример шаблона страницы https://yadi.sk/i/GBu0KnHa3K6VCx. Общий объем ~280 страниц.

Укажите стоимость за одно задание (один текст), список тем оговорим в личке. Варианты и Ваши возможности можно обсудить индивидуально.