Копирайтинг, контент для каталога сайта.

КопирайтингЗакрыт7 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Нужен копирайтер, для подготовки материалов туристической тематики, результатом работы которого, будет опубликованный текст в нашей сайте. Работа принимаются либо сразу в CMS либо txt файлом с формате HTML (подготовленный "оттипографированный" текст в разметке). Рассмотрю варианты.

Требования к тексту: не менее 3000 символов с пробелами (желательно укладывать до 3200, в среднем 410-420 слов), примерно 30 предложений, разделенных на абзацы.

Текст должен содержать заголовки h2-h4 наследуя логичную структуру от более важного, списки

  • и таблицы сравнения.

    • Параметры текста: высокая степень уникальности (не приятно получать копии текстов, который уже пристроены), минимум воды и необязательных оборотов. Качество текста проверяем на ГлавРед, не менее 9,5-9,7 за весь текст.

    Содержание документа (структура страницы сайта, для которой необходим контент):

    1. Вводная часть текста. Текст

    2. Основная часть текста. Заголовки, Текст, Списки, Таблица, Картинка или видео.

    Пример шаблона страницы https://yadi.sk/i/GBu0KnHa3K6VCx. Общий объем ~280 страниц.

    Укажите стоимость за одно задание (один текст), список тем оговорим в личке. Варианты и Ваши возможности можно обсудить индивидуально.

    7 лет назад
    66roman
    Роман 
    38 летРоссия
    15 лет в сервисе
    Был
    год назад
    • Похожие заказы

    • Копирайт-рерайт текста для логистической компании

      $230

      Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города), измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей. Ключевые фразы в ...

      Рерайт текста
      Копирайтинг10 заявок
      Закрыт
      6 лет назад

    • Придумать 20 прикольных заголовков

      [b]Требуется копирайтер с чувством юмора и тролинга в интернете. Задание:[/b] Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Обязательно знание английского языка среднего уровня, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию. Чтобы определиться с исполнителем, ...

      Копирайтинг1 исполнитель
      Завершен
      6 лет назад

    • Создание seo оптимизированных текстов по тематике кондиционирование

      Необходимы seo-тексты по критериям нового алгоритма поисковой системы Яндекса (баден-баден). Средняя длина текстов  1,5 -2,5 К [i][b]Просьба откликаться только тем, кто уже работал по новому алгоритму и знает каким должен быть текст (% воды, % ключей, % ...

      Копирайтинг19 заявок
      Закрыт
      6 лет назад

    • Написание статей для фешн тематику (10 символов)

      $15

      Необходимо написать статьи для сайта, который занимается продажей "Готовых образов" (одежда). 3 статьи 8 тыс. символов на категории, можно ознакомится с ТЗ тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRxcc_Iv2v-oGACL5TIWjaPQLj47kTcAAJAx5sLyBl0/edit#gid=1252247089. И одну статью для блога 2 тыс. символов На тему: Образы для летнего отдыха.  Основные ...

      Написание статей
      Копирайтинг12 заявок
      Закрыт
      6 лет назад

    • Статья по тематике трактора и мотоблоки

      Тематика статьи : трактора, мотоблоки, навесное оборудование. Желательно профильное образование или хорошие знания в теме. Оплата 80р за 1000 знаков. (всего 10к). Если понравится возможно постоянное сотрудничество Статьи в первую очередь для людей, с маркированными, нумерованными списками, с ...

      Копирайтинг4 исполнителя
      Завершен
      6 лет назад

    • Статья для Википедии

      Общее ТЗ:  - нужен копирайтер с опытом написания биографических статей (о персоне), с опытом статей для Википедии  - объем текста 1-2 листа А4 12 шрифт (важно не количество текста, а качество!)  - заказ не срочный (в течение этой ...

      Копирайтинг1 заявка
      Закрыт
      6 лет назад

    • Написать 3 статьи по 3000-3500 символов

      Написать 3 уникалые статьи по 3000-3500 знаков на медецинскую тематику. 1. Сухая кожа на руках и ногах, причины? 2. Как избежать сухости кожи? 3. Причины и лечение трещен на пятках?

      Копирайтинг1 исполнитель
      Завершен
      7 лет назад

    • Рерайтинг и копирайтинг текстов для сайтов

      Необходимо сделать рерайтинг и копирайтинг текстов для двух сайтов, используя приложенное задание . Тематика - интернет-магазины мебели. В общей сложности количество символов: 39400 (17600+21800). Все подробности в приложенных файлах. Просьба в заявках указывать стоимость без пробелов.

      Копирайтинг1 исполнитель
      Завершен
      6 лет назад