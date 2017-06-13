Создание seo оптимизированных текстов по тематике кондиционирование

Необходимы seo-тексты по критериям нового алгоритма поисковой системы Яндекса (баден-баден).

Средняя длина текстов 1,5 -2,5 К

Просьба откликаться только тем, кто уже работал по новому алгоритму и знает каким должен быть текст (% воды, % ключей, % тошноты и т.д.), чтобы он считался "естественным" по Яндексу и в то же время приводился в топах.