Написание статей для фешн тематику (10 символов)

Добрый день всем копирайтерам! Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только с точки зрения орфографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать статьи для сайта, который занимается продажей "Готовых образов" (одежда).
3 статьи 8 тыс. символов на категории, можно ознакомится с ТЗ тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRxcc_Iv2v-oGACL5TIWjaPQLj47kTcAAJAx5sLyBl0/edit#gid=1252247089.
И одну статью для блога 2 тыс. символов На тему: Образы для летнего отдыха.
Основные требования: грамотность, изучение и раскрытие темы, соответствие ТЗ.
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