Копирайтер на медпроект

Добрый день всем копирайтерам!

Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только с точки зрения орфографии и пунктуации, но и с точки зрения содержания.

Все требования к текстам присылаю отдельным файлом.

Оплата - 50 рублей за 1000 символов без пробелов. Только WMR (вебмани).

Отношение лояльное и адекватное при наличии ответственности и серьезного подхода с вашей стороны. Переписка и общение по скайпу.

Оставляйте ссылки на свои статьи при наличии таковых. Кандидатуры новичков рассматриваю, но будьте готовы к обучению.Жду ваших заявок.