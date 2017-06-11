Нужно написать статьи на финансовую тему и по теме трейдинга

Здравствуйте уважаемые друзья.

Мне нужно написать статьи на финансовую тему и по теме связанной с торговлей на фондовой бирже:

-ипотека за и против, что означает кэшбэк, лучший кэшбэк алиэкспресс и т.д.

-во сколько открывается биржа, что такое дюрация облигации, нкд по облигациям и т.д.

-что такое спред, гэп, профит и стоп лосс, шорт и лонг и т.д.

Статьи нужно писать 15-30 штук в месяц с размером 3000-5000 символов под ключевые

запросы, плачу 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

Требование к статье:

Статью писать в ворде, должны быть подзаголовки и и пронумерованные или непронумерованные списки, если в тексте имеется перечень. Остальные условия вышлю в ТЗ.

Со своей стороны гарантирую грамотные понятные ТЗ и своевременную оплату.

Жду ваших предложений...