Нужно написать статьи на финансовую тему и по теме трейдинга

КопирайтингЗакрыт7 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые друзья. 

Мне нужно написать статьи на финансовую тему и по теме связанной с торговлей на фондовой бирже:

-ипотека за и против, что означает кэшбэк, лучший кэшбэк алиэкспресс и т.д.

-во сколько открывается биржа, что такое дюрация облигации, нкд по облигациям и т.д.

-что такое спред, гэп, профит и стоп лосс, шорт и лонг и т.д.

Статьи нужно писать 15-30 штук в месяц с размером 3000-5000 символов под ключевые

запросы, плачу 50 рублей за 1000 символов без пробелов. 

Требование к статье:

Статью писать в ворде, должны быть подзаголовки и и пронумерованные или непронумерованные списки, если в тексте имеется перечень. Остальные условия вышлю в ТЗ.

Со своей стороны гарантирую грамотные понятные ТЗ и своевременную оплату.

Жду ваших предложений...

7 лет назад
ruslan789
Руслан 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен автор для написания 260 описаний жилых комплексов (Недвижимость)

    Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 250 статей - обзоров нужно написать для наполнения сайта

    В среднем одна статья 7-8к. Цена 50/1000.  Тематика не запрещенная, не сложная.  Стиль - человеческий, от 1 лица) Есть конкретное ТЗ с предлагаемой структурой (предоставим выбранному исполнтелю). Важно вникнуть в требования и не лениться)

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзор на тему: Лучшие кофемолки для дома

    $50

    Здравствуйте, нужен грамотный и полезный обзор лучших кофемолок для дома без лирических отступлений и длинных пояснений, просто и лаконично о недостатках тех и иных моделей кофемолок для дома. Вся информация есть на яндексмаркете, отзовике, в ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект для редактора - сделать 10 статей про малый бизнес

    Тематика - про малый бизнес, обычный бизнес, интернет-бизнес. Каждая статья - на 3-4 тыс знаков Будут разные источники начальной информации, как примеры: - посмотреть видео, отбросить видео, оставить только суть и сделать на эту тему статью; - получить ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно 4 новости про ИТ, интернет-рекламу и интернет-бизнес

    Примеры новостей: - Google и Facebook ищут сотрудников для взаимодействия с Россией - «Яндекс» запустил сервис для закупок частных компаний - «Дикси» запустила акселератор для ритейл-стартапов с инвестициями до 1 млн рублей в проект Написали про это многие, читаете все новости ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доставка товаров из ОАЭ в Украину

    Добрый день, Нужно написать контент для сайта, а именно 4 страницы:Сборные грузы, Фрахт, Для бизнеса, О компании. Каждая страница примерно от 1000 до 3000 символов, в зависимости от необходимости. Есть примерные наброски про что необходимо писать (Просто ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание Сео статей

    Нужно написать 5 статей-описаний прогнозы на гиберспорт согласно ТЗ.   Требования к тексту: - Грамотная, достоверная информация, без воды и бессмыслицы; - Структурированная подача материала (подзаголовки, списки) - Объем: 2000+ симв. без проб. - Уникальность по адвего 95% Детальные требования вышлю ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад