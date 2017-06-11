Нужно написать статьи на финансовую тему и по теме трейдинга

Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата ...
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Здравствуйте уважаемые друзья.
Мне нужно написать статьи на финансовую тему и по теме связанной с торговлей на фондовой бирже:
-ипотека за и против, что означает кэшбэк, лучший кэшбэк алиэкспресс и т.д.
-во сколько открывается биржа, что такое дюрация облигации, нкд по облигациям и т.д.
-что такое спред, гэп, профит и стоп лосс, шорт и лонг и т.д.
Статьи нужно писать 15-30 штук в месяц с размером 3000-5000 символов под ключевые
запросы, плачу 50 рублей за 1000 символов без пробелов.
Требование к статье:
Статью писать в ворде, должны быть подзаголовки и и пронумерованные или непронумерованные списки, если в тексте имеется перечень. Остальные условия вышлю в ТЗ.
Со своей стороны гарантирую грамотные понятные ТЗ и своевременную оплату.
Жду ваших предложений...
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