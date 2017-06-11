Написать две статьи

Добрый день, Нужно написать контент для сайта, а именно 4 страницы:Сборные грузы, Фрахт, Для бизнеса, О компании. Каждая страница примерно от 1000 до 3000 символов, в зависимости от необходимости. Есть примерные наброски про что необходимо писать (Просто ...