Много работы для копирайтера от 75к символов

КопирайтингЗакрыт7 заявок283 просмотра
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Минимальный объем текста:  75 000 символов, без пробелов.

Оплата: от 1800 рублей

Темы: одежда и брендинг.

Работы очень много, набираю команду копирайтеров. 

Можно рерайтить, можно копирайтить, главное - процент уникальности свыше 90%

Подробное тз приложил. Прежде чем размещать заявку, ознакомьтесь с техническим заданием. 

7 лет назад
Dimnk
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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