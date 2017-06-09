Копирайт. Строительная тематика

Необходимо написать отзыв на гугл.мапс. Кол-во сиволов - 1200-1400 Цена 1$/1000 знаков. Требования: уникальный отзыв, аккаунт возрастом не менее 2-х лет и на котором не менее 10 отзывов.
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Нужен копирайт на строительную тематику. 100 рублей за 1000 знаков
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