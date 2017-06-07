Нужен копирайтер для Landing Page (разовая работа)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для собственного проекта (Landing Page) нужен копирайтер.

Тематика - проведение мероприятий, в частности, свадеб. Страница для шоумена.

От копирайтера требуется составление структуры - списка, последовательности блоков и наполнение текстами этих блоков (экранов).

На данном этапе нужно предоставить стоимость, сроки и ссылки на релевантные работы (а не на портфолио в целом).

Эти параметры помогут мне определиться с исполнителем. Спасибо!