Дайджест статей для корпоративной странички FaceBook

Уважаемые коллеги,

Стоит следующая задача:

Даны исходные статьи на английском языке (пример: https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2017/06/07/best-accelerators-of-2017/#38f6d3d810cb) преимущественно по тематике Startup и Sharing Economy. Необходимо на базе этой статьи создать дайджест на русском языке - вольный перевод с адаптацией под читателя корпоративной странички в FaceBook, в том числе сокращение объема до стандартного удобочитаемого поста. Пост необходимо снабдить соответствующей привлекающей внимание картинкой. Статья должна порождать дискуссию на страничке компании.

Общий объем работы – 30 постов (статей). Исходный материал предоставляется.

В заявке прошу указать

1) Точную стоимость и срок работы за 30 статей.

2) Ссылку на Ваши аналогичные работы в группах/страничкахсоц сетях или пример дайджеста предложенной статьи

3) Любую дополнительную информацию о Вашем опыте работы с темой. Примеры работ и т.д.