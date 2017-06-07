Нужно много статей на тему криптовалют. Что такое криптовалюты, как заработать и тд. Объем одной статьи от 5 тыс знаков. Просьба откликнуться тех копирайтеров, которые разбираются в этой тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дайджест статей для корпоративной странички FaceBook
Уважаемые коллеги,
Стоит следующая задача:
Даны исходные статьи на английском языке (пример: https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2017/06/07/best-accelerators-of-2017/#38f6d3d810cb) преимущественно по тематике Startup и Sharing Economy. Необходимо на базе этой статьи создать дайджест на русском языке - вольный перевод с адаптацией под читателя корпоративной странички в FaceBook, в том числе сокращение объема до стандартного удобочитаемого поста. Пост необходимо снабдить соответствующей привлекающей внимание картинкой. Статья должна порождать дискуссию на страничке компании.
Общий объем работы – 30 постов (статей). Исходный материал предоставляется.
В заявке прошу указать
1) Точную стоимость и срок работы за 30 статей.
2) Ссылку на Ваши аналогичные работы в группах/страничкахсоц сетях или пример дайджеста предложенной статьи
3) Любую дополнительную информацию о Вашем опыте работы с темой. Примеры работ и т.д.
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