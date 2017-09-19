Нужно 4 SEO - статьи на тему трудоустройства на Среднем Востоке

КопирайтингЗавершен9 заявок193 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется копирайтер для написания 4-х SEO статей для посадочных страниц, на тему:

1. Работа в ОАЭ

2. Работа в Катаре

3. Работа в Омане

4. Работа в Бахрейне

Объём каждого текста около 1500 знаков.

В ТЗ будут указаны ключевые слова и фразы, которые необходимо использовать в тексте с определённой частотностью.

Тексты обязательно должны будут написано для людей, со смыслом и несущие полезную информацию, без орфографических и синтаксических ошибок.

Если у вас есть опыт написания статей по аналогичной тематике - это очень приветствуется. Обязательно присылайте ссылки на такие статьи!

Спасибо за интерес к нашему предложению.

7 лет назад
rusinborg
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Супер! Спасибо.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам.
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