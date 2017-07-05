Юридическая тематика

КопирайтингЗавершен7 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимо написать около 30k текстов юридической тематики. 

Конкретно 18 статей по 1.5-2k знаков. Всю сопутствующую информацию предоставлю. Где-то это будет копирайт, где-то глубокий рерайт.

Оплата 60 рублей за 1000 знаков. 

Прошу отписываться только людей уже писавшим на данную тему.

В контактах оставляйте skype или почту. Работа довольно срочная.

7 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
TextProject
Анна 
39 летАрмения
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$20
5 дней
Анна проявила себя хорошим специалистом в узком направлении юридической тематике. Всегда на связи. Минимум правок. При необходимости буду обращаться именно к ней. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень хороший заказчик. Приятен и вежлив в общении, производит своевременную оплату, профессионально подходит к задаче и четко видит поставленную перед исполнителем цель, что намного облегчает работу. Рекомендую! От сотрудничества остались положительные впечатления. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Тексты для криптовалют

    Нужно много статей на тему криптовалют. Что такое криптовалюты, как заработать и тд. Объем одной статьи от 5 тыс знаков. Просьба откликнуться тех копирайтеров, которые разбираются в этой тематике.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Предложение о сотрудничестве

    Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я являюсь seo-редактором интернет-портала Makeup.com.ua. Предоставляете ли Вы услуги seo копирайтинга?   Наши проекты: https://makeup.com.ua/ https://makeupstore.ru/ https://panama.ua/ https://shopster.ua/ Нам необходимы описание брендов, категорий товаров для вышеперечисленных сайтов. Если Вы заинтересованы в работе с данными проектами, отправьте, пожалуйста, 1) стоимость ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей, тема интернет маркетинг.

    Важно быть в теме современного ИМ, понимание работы отделов продаж, составление бизнес процессов, систематизации и автоматизации бизнеса, понимание работы срм систем, телефонии, аналитических сервисов Темы: Разработка стратегии продвижения проекта Создание продающего сайта Поисковое продвижение Контекстная реклама SMM Контент маркетинг Лидогенерация Емейл маркетинг Аналитика Разработка системы работы ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг

    $7

    Написать 70 описаний за один день для интернет-магазина по реализации мобильной техники, запчастей, деталей и сопутствующих товаров.  Объём текста  1. Длина текстов для аксессуаров, запасных частей, аккумуляторов 500 и больше  2. Длина текстов для телефонов, компьютеров, планшетов, циф.техники, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для primusart.com.ua

    Доброго времени суток. В файле [url=https://docs.google.com/document/d/1d3qhlhN7JY-M_i6nLUChJ6LpD3l1s7W_LLJnJRHJSdQ/edit]ТЗ[/url]﻿, по которому необходимо написать тексты для сайта. Жду адекватных предложений :)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайтинг и копирайтинг текстов

    Необходимо сделать рерайтинг и копирайтинг текстов для сайта, используя приложенное задание (без учета картинок и пункта 3). Тематика - строительство домов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Статьи на тему ЗОЖ

    $25

    Здравствуйте, уважаемые авторы! Необходимо написать серию текстов на тему здорового образа жизни.  Примерный объем статьи - 5-7К без пробелов. Уникальность от 98% по text.ru. В статье должны использоваться списки, подзаголовки и ключевые слова, указанные в ТЗ. ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад