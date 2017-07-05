Юридическая тематика

Нужно много статей на тему криптовалют. Что такое криптовалюты, как заработать и тд. Объем одной статьи от 5 тыс знаков. Просьба откликнуться тех копирайтеров, которые разбираются в этой тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо написать около 30k текстов юридической тематики.
Конкретно 18 статей по 1.5-2k знаков. Всю сопутствующую информацию предоставлю. Где-то это будет копирайт, где-то глубокий рерайт.
Оплата 60 рублей за 1000 знаков.
Прошу отписываться только людей уже писавшим на данную тему.
В контактах оставляйте skype или почту. Работа довольно срочная.
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