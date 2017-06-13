Тексты для primusart.com.ua

КопирайтингЗавершен12 заявок174 просмотра
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Доброго времени суток.

В файле ТЗ﻿, по которому необходимо написать тексты для сайта.

Жду адекватных предложений :)

7 лет назад
abwebseo
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lelik25
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Рекомендую Лилию как исполнителя. Работали уже 2 раз. Качество, сроки, цена все устроило)
Сотрудничеством довольна, общаться легко, задание понятно, оплата в срок.)
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