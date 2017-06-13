Тексты для primusart.com.ua

Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я являюсь seo-редактором интернет-портала Makeup.com.ua. Предоставляете ли Вы услуги seo копирайтинга? Наши проекты: https://makeup.com.ua/ https://makeupstore.ru/ https://panama.ua/ https://shopster.ua/ Нам необходимы описание брендов, категорий товаров для вышеперечисленных сайтов. Если Вы заинтересованы в работе с данными проектами, отправьте, пожалуйста, 1) стоимость ...
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Доброго времени суток.
В файле ТЗ, по которому необходимо написать тексты для сайта.
Жду адекватных предложений :)
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