Lelik25

Лилия Кудинова Lelik25

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественный копирайт, рерайт, сео!

Приветсвую всех заказчиков на страничке профиля!

Для вас:

• информативный, уникальный и грамотный копирайт;

• рерайт высокого качества;

• качественные, оптимизированные по ключевым запросам тексты;

• конкурентоспособный сео-копирайт.

Копирайт для меня является основной работой, которой я посвящаю все свое время.

Почему стоит выбрать меня?

1. Опыт работы более пяти лет;

2. Анализирую, изучаю и пишу на любю тематику;

3. Большой опыт работы в разных направлениях копирайта. Не трачу время на бесполезные, неуклюжие и некачественные тексты;

4. Только индивидуальный подход к каждому заказу;

5. Объемные работы в кратчайшие сроки;

6. Отправляю только тщательно проверенные, вычитанные тексты.

Позвольте проявить себя на деле!

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Отзывы заказчиков

preffekt
Матвей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Статья на туристическую тематику
Лилия отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую.
Отличный заказчик, быстрая проверка и оплата.
Ответный отзыв
shtolz
Эдуард 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Написать тексты для категорий в интернет-магазин обуви
Доволен выполненной работой
Отличный заказчик, все ок.
Ответный отзыв
krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$36
10 баллов
7 лет назад
Требуется написание текстов на сайт
Всё супер! Рекомендую
Понятное тз, быстрая оплата, полностью довольна сотрудничеством!)
Ответный отзыв
sandul_dmitry
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Презентационое краткое описание услуг для детского МЕДЦЕНТРА, 8 услуг
Все отлично.
Приятный заказчик, быстрая проверка и оплата.
Ответный отзыв
billi_miligan
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Написать ряд статей на тему клининг
Сделано все качественно.Рекомендую
Отличный заказчик, четкое ТЗ и быстрая проверка.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
44 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
#95