Написать текст согласно ТЗ

КопирайтингЗавершен4 заявки193 просмотра
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Написать текст согласно ТЗ

7 лет назад
Gastovich
38 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Человек профессионал. Понимает что требуется, какие задачи ставятся, выполняет их по ТЗ и в срок.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
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