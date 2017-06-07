Копирайтер по тематике CPA (cost per action)

Необходим копирайтер, разбирающийся в CPA-тематике для написания текстов на разделы сайта, посвященному CPA, а также для написания аналитических

статей по этой же теме.

Желательно, чтобы копирайтер также имел опыт в SEO, SMM, и маркетинге в целом (т.е. либо опыт работы в

СЕО-компании, либо человек, ведущий маркетинговый блог и т.п.).

Ждем ваши примеры работ в данных сферах, а также предложения по стоимости работ.

Пишите, договоримся.