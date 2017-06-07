Тексты для сайта сумок

КопирайтингЗакрыт28 заявок615 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задание для копирайтера

текст должен содержать

1.      Название сумки (цвет, артикул,какому половая принадлежность, из какого материала состоит)

2.      Описание сумки ( внешний внутреннийвид сумки) расположение кармашков, молний, швов, строчек)

3.      Преимущества сумки (с добавлениемхудожественной части или без нее)  (к чему подойдет , что можноположить)

4.      один текст должен составлять 200-300знаков

5.      https://sherlock.store/zhenskie-sumki/5730-4400.htmlтекст должен выглядеть примерно так

6.      уникальность текста 95%

Тексты для сайта
7 лет назад
hasumad
Вадим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Написание текстов для юридического сайта

    Ищу человека с юридическим образованием и опытом написания статей для сайта юридической компании. Требования : - понимание текстов на правовую тематику  (Украинское законодательство) - опыт написание такого рода статей (необходимо предоставить примеры) - написание тестовой статьи - высокая степень уникальности ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание статей для сайта натяжных потолков

    Добрый день, нужно написать тексты для сайта Натяжных потолков.  Даю ключевые запросы: 1)  многоуровневые натяжные потолки цена многоуровневые натяжные потолки установка как сделать многоуровневый натяжной потолок 2)  фактурные натяжные потолки фото фактурные натяжные потолки 3)  тканевые натяжные потолки цена тканевые натяжные потолки фото тканевые натяжные потолки натяжные потолки ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать описание для групп форума

    $20

    Добрый день, Необходимо написать описание для 16 групп. Описание должно состоять из 25 - 35 слов для каждой группы Направление - Свободное Группы можно найти по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Qwcre6MDxdmkLpaEHNW5oM6ABiaxGhds95KqUMLSiG8/edit?usp=sharing Для теста необходимо предоставить описание 1-2 групп на выбор. Спасибо

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер по тематике CPA (cost per action)

    Необходим копирайтер, разбирающийся в CPA-тематике для написания текстов на разделы сайта, посвященному CPA, а также для написания аналитических статей по этой же теме. Желательно, чтобы копирайтер также имел опыт в SEO, SMM, и маркетинге ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дайджест статей для корпоративной странички FaceBook

    Дайджест статей для корпоративной странички FaceBook   Уважаемые коллеги,   Стоит следующая задача: Даны исходные статьи на английском языке (пример: [url=https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2017/06/07/best-accelerators-of-2017/#38f6d3d810cb]https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2017/06/07/best-accelerators-of-2017/#38f6d3d810cb[/url]) преимущественно по тематике Startup и Sharing Economy. Необходимо на базе этой статьи создать дайджест на русском языке - вольный ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу копирайтера на постоянную работу (блог о путешествиях)

    Добрый день. Требуется добросовестный, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей в личный блог о путешествиях. Блог молодой и только наполняется контентом. Основной контент о том, как организовать отдых - инструкции и рекомендации (как дешевле, ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно 4 SEO - статьи на тему трудоустройства на Среднем Востоке

    Здравствуйте. Требуется копирайтер для написания 4-х SEO статей для посадочных страниц, на тему: 1. Работа в ОАЭ 2. Работа в Катаре 3. Работа в Омане 4. Работа в Бахрейне Объём каждого текста около 1500 знаков. В ТЗ будут указаны ключевые слова и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг статей для блога на мебельную тематику

    Здравствуйте. Для сотрудничества ищем Копирайтера, который умеет писать интересные, содержательные тексты для людей и обзоры (4-6 т. знаков) на мебельную тематику, дизайн, интерьер, домашний уют для блога при брендовом мебельном интернет-магазине -[url=https://brw.dp.ua/info/blog]https://brw.dp.ua/info/blog[/url] . Обязательное условие - это ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад