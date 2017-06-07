Тексты для сайта сумок

[b]Бизнес спрака [/b]Выписка из ЕГРЮл и ЕГРИП ФНС, РОССтат, ФССП все вводные дам и обрисую
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задание для копирайтера
текст должен содержать
1. Название сумки (цвет, артикул,какому половая принадлежность, из какого материала состоит)
2. Описание сумки ( внешний внутреннийвид сумки) расположение кармашков, молний, швов, строчек)
3. Преимущества сумки (с добавлениемхудожественной части или без нее) (к чему подойдет , что можноположить)
4. один текст должен составлять 200-300знаков
5. https://sherlock.store/zhenskie-sumki/5730-4400.htmlтекст должен выглядеть примерно так
6. уникальность текста 95%
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