Сделать 25 SEO дескрипшенов.

КопирайтингЗавершен4 заявки176 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно подобрать мета description для 25 страниц сайта, включай главную. Тайтлы есть, но их желательно тоже сделать SEO оптимизированными под ключевые слова.

Длина мета description не должна быть не длиннее 140-160 символов.

Рекомендации к созданию мета описаний: https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/using-meta-desc.xml

7 лет назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Дмитрий отличный исполнитель. Написал классные дискрипшены для сайта. Рекомендую!
Только положительные впечатления от работы с Иваном. Рекомендую, как надежного заказчика!
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