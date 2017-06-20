Сделать 25 SEO дескрипшенов.

Здравствуйте!

Нужно подобрать мета description для 25 страниц сайта, включай главную. Тайтлы есть, но их желательно тоже сделать SEO оптимизированными под ключевые слова.

Длина мета description не должна быть не длиннее 140-160 символов.

Рекомендации к созданию мета описаний: https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/using-meta-desc.xml