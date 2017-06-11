Обзор на тему: Лучшие кофемолки для дома

Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата ...
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Здравствуйте, нужен грамотный и полезный обзор лучших кофемолок для дома без лирических отступлений и длинных пояснений, просто и лаконично о недостатках тех и иных моделей кофемолок для дома. Вся информация есть на яндексмаркете, отзовике, в интернет-магазинах. Работа на самом деле простая, главное - внимательно прочитать задание (не пугайтесь объема, постаралась максимально подробно расписать его для того, чтобы мы с вами сработались).
Все подробности в приложенном файле.
Есть ли есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте! За хорошо выполненную работу и ответственный подход с удовольствием оставляю положительный отзыв и предлагаю больше интересных тем.
P.s. Предпочтение отдается парням или девушкам "в теме", пишущим про бытовую технику и понимающим, чем отличается механическая кофемолка от ручной, а жерновая, от ножевой.
Оплата за 1000 знаков: 50 руб.
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