Обзор на тему: Лучшие кофемолки для дома

Здравствуйте, нужен грамотный и полезный обзор лучших кофемолок для дома без лирических отступлений и длинных пояснений, просто и лаконично о недостатках тех и иных моделей кофемолок для дома. Вся информация есть на яндексмаркете, отзовике, в интернет-магазинах. Работа на самом деле простая, главное - внимательно прочитать задание (не пугайтесь объема, постаралась максимально подробно расписать его для того, чтобы мы с вами сработались).

Все подробности в приложенном файле.

Есть ли есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте! За хорошо выполненную работу и ответственный подход с удовольствием оставляю положительный отзыв и предлагаю больше интересных тем.

P.s. Предпочтение отдается парням или девушкам "в теме", пишущим про бытовую технику и понимающим, чем отличается механическая кофемолка от ручной, а жерновая, от ножевой.

Оплата за 1000 знаков: 50 руб.