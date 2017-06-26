Копирайтинг отзывы

$1
КопирайтингЗавершен3 заявки118 просмотров
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7 лет назад
alexonion
Алекс 
22 годаВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$85
10 дней
Сотрудничаем на длительной основе, тексты нравятся. Даже с учетом сложной медицинской тематики автор разобрался в предмете написания, мне даже править ничего не приходится. Однозначно рекомендую.
Всё отлично!
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