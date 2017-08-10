Написать 6 статей для мебельной компании.

КопирайтингЗавершен28 заявок292 просмотра
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На этой странице САЙТ есть уже "не уникальные" статьи. Необходимо написать новые статьи на эту же тематику по 5000 - 6000 символов с пробелами. Текст должен быть простым и понятным. Уникальность 95 -100%, минимум воды. Стоимость за 6 статей 3000 руб.  Какие статьи нужно переписать смотрите ниже...

Тема статей.

  • Выбираем фасады для кухни
  • Как обустроить прихожую
  • Что такое модульная мебель
  • Как обставить офис
  • Почему детская мебель
  • Все о гардеробных
7 лет назад
Sensession
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lelik25
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$54
3 дня
Качественная работа. Рекомендую.
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