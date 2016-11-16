МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМАТИКА: переводы (рус-англ), любая работа с текстами, копирайтинг, рерайтинг

Выполняю любую работу с текстами на медицинскую, фармакологическую, ветеринарную и т.д. тематики,а так же здоровый образ жизни, правильное питание, здоровье мам и маленьких детей. Профессионально и качественно осуществляю переводы (рус-англ) на вышеуказанные тематики, т.к. являюсь практикующим врачом, а так же имею диплом переводчика-референта и большой опыт работы в области переводов медицинских текстов.

Помимо своей любимой направленности готова работать с текстами и в других сферах. Ответственно отношусь к срокам и требованиям заказчика.