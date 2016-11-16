Добрый день всем копирайтерам! Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только ...
Выполняю любую работу с текстами на медицинскую, фармакологическую, ветеринарную и т.д. тематики,а так же здоровый образ жизни, правильное питание, здоровье мам и маленьких детей. Профессионально и качественно осуществляю переводы (рус-англ) на вышеуказанные тематики, т.к. являюсь практикующим врачом, а так же имею диплом переводчика-референта и большой опыт работы в области переводов медицинских текстов.
Помимо своей любимой направленности готова работать с текстами и в других сферах. Ответственно отношусь к срокам и требованиям заказчика.
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день всем! Срочно нужен автор для написания 15 статей для проекта на офтальмологическую тематику. Статьи должны быть грамотными с профессиональной точки зрения, поэтому предпочтение врачам, особенно офтальмологам. Остальные требования в личку. Оплата WMR 70 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен автор для написания 150 текстов на медицинскую тематику. Желательно наличие медицинского или биологического образования.Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад