Статья по тематике трактора и мотоблоки

КопирайтингЗавершен8 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика статьи : трактора, мотоблоки, навесное оборудование.

Желательно профильное образование или хорошие знания в теме.

Оплата 80р за 1000 знаков. (всего 10к). Если понравится возможно постоянное сотрудничество

Статьи в первую очередь для людей, с маркированными, нумерованными списками, с минимумом воды.

7 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранные исполнители
evsokolova
Евгения 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$12
2 дня
Отличный исполнитель, тема полностью раскрыта! Доволен сотрудничеством.
Все хорошо, спасибо за сотрудничество.
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$18
2 дня
Отличный исполнитель, тема полностью раскрыта! Доволен сотрудничеством.
Большое спасибо за проект - люблю трактора и мотоблоки)) С удовольствием поработаю с вами еще - обращайтесь.
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$12
2 дня
Отличный исполнитель, всегда на связи, все необходимые пожелания были учтены.
Приятно было поработать с Кириллом. Заказчик ответственный, всегда на связи и очень приятный в общении. Однозначно рекомендую!
Yrtata
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Копирайтер на медпроект

    Добрый день всем копирайтерам! Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только с точки зрения орфографии ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт-рерайт текста для логистической компании

    $230

    Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города), измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей. Ключевые фразы в ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья для Википедии

    Общее ТЗ:  - нужен копирайтер с опытом написания биографических статей (о персоне), с опытом статей для Википедии  - объем текста 1-2 листа А4 12 шрифт (важно не количество текста, а качество!)  - заказ не срочный (в течение этой ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 3 статьи по 3000-3500 символов

    Написать 3 уникалые статьи по 3000-3500 знаков на медецинскую тематику. 1. Сухая кожа на руках и ногах, причины? 2. Как избежать сухости кожи? 3. Причины и лечение трещен на пятках?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайтинг и копирайтинг текстов для сайтов

    Необходимо сделать рерайтинг и копирайтинг текстов для двух сайтов, используя приложенное задание . Тематика - интернет-магазины мебели. В общей сложности количество символов: 39400 (17600+21800). Все подробности в приложенных файлах. Просьба в заявках указывать стоимость без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать по 10 описаний для 10 сайтов

    $10

    Для 10 сайтов придумать по 10 описаний рекламно-информационного характера. Каждое описание из 120-150 символов( включая пробелы) должно состоять из 3 предложений. Копипаст разрешен. Название сайта(бренда) использовать в предложениях нельзя.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад