Писать отзывы на картах яндекса и ставить рейтинг

Добрый день! Ищу талантливую работоспособную девушку для публикаций статей на постоянной основе. От 25 лет. Автор/рерайтер/копирайтер на развлекательный вирусный сайт. Что от вас требуется: 1) Опыт. Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров – ...