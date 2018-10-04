Написать 3 текста (по 2000 симв. каждый) в категории интернет-магазина

Соблюсти стандартные требования к SEO-текстам. Использовать нижеследующие словосочетания и слова (первое в каждом из списков - основное). При написании можно, в том числе, опираться на имеющийся ассортимент магазина (который далее будет только расширяться по каждой из подкатегорий). Ссылки на каждую из подкатегорий для которой нужны тексты можно найти в меню сайта RAROOM.COM.

----

1) Приставные столы

"приставные столики"

"к дивану"

"полукруглый"

"чайный"

"для ноутбука"

----

2) Светильники

"подвесные светильники"

"потолочный стакан"

"лампы"

"для кухни"

----

2) Шкафы

"дизайнерские шкафы"

"элитные"

"дорогие"

"массив"