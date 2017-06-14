Сделать 6 отзывов на яндекс картах

Требуется копирайт –рерайт указанных ниже текстов с ключевыми словами (определяет заказчик при раздаче задания и города), измененными для списка городов (напишу при раздаче задания). Общее количество знаков - 1000 на каждую статью, всего 5 статей. Ключевые фразы в ...
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Написать 6 разных отзывов на яндекс картах. Потребуются 6 разных логинов от Яндекс e-mail и 6 разных телефонов/пк/планшетов и тп.
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