Краткие описание болезней 200 000 знаков б/п

Для сайта https://stopstarenie.com/ Написать определение 400 болезней по 500 знаков каждая по типу:

а) определение болезни понятным языком

б) указать подгруппы болезни (если есть)

в) перечень лекарств (текстом) (для каждой подгруппы если есть)

Очень компактно, максимально информативно и понятно простому человеку.

Уникальность 100% по сервисам: текст.ру, адвего

- Оплата с учетом скидки за объем: 15 руб одно описание

- Заплачу 6000 руб за эту работу

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- Предпочтение отдам чел. с мед образованием дабы глупостей не понаписывать(( :)

- Если есть мед. образование, указывайте специальность

Спасибо всем откликнувшимся!