Краткие описание болезней 200 000 знаков б/п

[b]Требуется копирайтер с чувством юмора и тролинга в интернете. Задание:[/b] Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Обязательно знание английского языка среднего уровня, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию. Чтобы определиться с исполнителем, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта https://stopstarenie.com/ Написать определение 400 болезней по 500 знаков каждая по типу:
а) определение болезни понятным языком
б) указать подгруппы болезни (если есть)
в) перечень лекарств (текстом) (для каждой подгруппы если есть)
Очень компактно, максимально информативно и понятно простому человеку.
Уникальность 100% по сервисам: текст.ру, адвего
- Оплата с учетом скидки за объем: 15 руб одно описание
- Заплачу 6000 руб за эту работу
- Сроки: сдавать не менее 5 описаний (2500зн) в день - можно больше!
- Предпочтение отдам чел. с мед образованием дабы глупостей не понаписывать(( :)
- Если есть мед. образование, указывайте специальность
Спасибо всем откликнувшимся!
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