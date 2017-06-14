Нужно сделать продающее письмо для email рассылки по продукту "Сексуальная диета" - программа на месяц с ежедневными занятиями и поддержкой от секс-тренера Екатерины Федоровой.

Информация по продукту здесь http://www.0252.ru/sexual-art-packet-0806/

Так же часть информации можно взять здесь http://www.0252.ru/ilo-marafon/

Общий смысл - стать женственной, научиться получать оргазм, доставлять удовольствие себе и партнеру, научиться заниматься сексом, который не забывают, найти мужчину и выйти замуж.

Понимаю, что информации маловато для работы. Но больше нет и брифы ни какие заполнять не будем. То есть задача отработать максимум с тем, что есть. СРОК СДАЧИ - 15 июня до 18:00.