Написать 15 отзывов о сайте fozzy. По 50р за отзыв. В отзыве по 500 символов.
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Нужно сделать продающее письмо для email рассылки по продукту "Сексуальная диета" - программа на месяц с ежедневными занятиями и поддержкой от секс-тренера Екатерины Федоровой.
Информация по продукту здесь http://www.0252.ru/sexual-art-packet-0806/
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Общий смысл - стать женственной, научиться получать оргазм, доставлять удовольствие себе и партнеру, научиться заниматься сексом, который не забывают, найти мужчину и выйти замуж.
Понимаю, что информации маловато для работы. Но больше нет и брифы ни какие заполнять не будем. То есть задача отработать максимум с тем, что есть. СРОК СДАЧИ - 15 июня до 18:00.
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