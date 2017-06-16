Требуется автор, на написание статей по тематике заработок, SEO, WordPress. Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов – я хочу работать с человеком, который пишет сам. Плюсом ...
Копирайтинг. Текст на главную страницу и рерайт для автопроката.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется копирайтер, для подготовки материала на главную страницу сайта автопроката и рерайт на этот же сайт для внутренней страницы. Требования к тексту: 2200 символов без пробелов (желательно укладывать до 2500,) разделены на абзацы.
Текст должен содержать заголовки h1-h2 (остальные по усмотрению) наследуя логичную структуру от более важного, списки. Параметры текста: уникальность от 90% по text.ru, минимум воды и необязательных оборотов. Качество текста проверяем на Glavred, не менее 8 за весь текст. Все тз прикреплено ниже.
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