Копирайтинг. Текст на главную страницу и рерайт для автопроката.

Здравствуйте.

Требуется копирайтер, для подготовки материала на главную страницу сайта автопроката и рерайт на этот же сайт для внутренней страницы. Требования к тексту: 2200 символов без пробелов (желательно укладывать до 2500,) разделены на абзацы.

Текст должен содержать заголовки h1-h2 (остальные по усмотрению) наследуя логичную структуру от более важного, списки. Параметры текста: уникальность от 90% по text.ru, минимум воды и необязательных оборотов. Качество текста проверяем на Glavred, не менее 8 за весь текст. Все тз прикреплено ниже.