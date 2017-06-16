Автор детских стихотворений.

Добрый день! Меня зовут Вера. Я работаю В компании «Феникс+». Сейчас занимаюсь поиском авторов для

изготовления детской развивающей продукции.

Мне нужен человек, которому я могу дать тему(задание) для той или иной развивашки и он составит текст, скороговорку, стихотворение. Если Вы готовы поработать в данной сфере или у Вас уже есть какие-то интересные наработки, то я готова к общению.