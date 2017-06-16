Автор детских стихотворений.

КопирайтингЗакрыт14 заявок278 просмотров
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Добрый день! Меня зовут Вера. Я работаю В компании «Феникс+». Сейчас занимаюсь поиском авторов для

изготовления детской развивающей продукции.

Мне нужен человек, которому я могу дать тему(задание) для той или иной развивашки и он составит текст, скороговорку, стихотворение. Если Вы готовы поработать в данной сфере или у Вас уже есть какие-то интересные наработки, то я готова к общению.

7 лет назад
guest_14976158980369
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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