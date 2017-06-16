Нужен копирайтер на постоянную работу по тематике SEO

Требуется автор, на написание статей по тематике заработок, SEO, WordPress.

Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов – я хочу работать с человеком, который пишет сам. Плюсом будет владение темой, опыт работы с CMS wordpress.

Норма статей в месяц – 20-30 штук. Плачу 40 руб за 1000 збп на испытательном сроке и от 50 рубл. после. Испытательный срок 2 месяца.

Правила работы в редстандандартах – https://docs.google.com/document/d/1MAqPZDohpAZ4WQzG16ccRoMb9FoqSwNeDZwdgx6bklg/edit?usp=sharing

Образец ТЗ по которому работаем – https://docs.google.com/document/d/1RdB8vx6nrdhOX6ncSnnFCoRbmTlS5P5doxAMkeAWuz0/edit?usp=sharing

В заявке напишите как вас зовут, свой мейл и дайте 1-2 ссылки на статьи, которые вы написали.