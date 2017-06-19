Необходима статья, тема возраст собаки по человеческим меркам

КопирайтингЗавершен9 заявок227 просмотров
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3000-4000 збп, с ключевыми словами (найти и добавить самим). оплата только после проверки.

7 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
7 лет назад
$4
2 дня
да все прекрасно, обязательно еще обращусь
Понятно поставленная задача, своевременная оплата. Сотрудничеством довольна, рекомендую!
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