Написать статью по теме саморазвития на английском

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 1 развернутую статью на 15000 збп. Тематика: саморазвитие, коучинг.

Оплата - 100 руб за 1000 збп. Качество должно соответствовать.

7 лет назад
m_kvyatkovskaya
Квятковская 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
7 лет назад
$30
1 день
Замечательный исполнитель! Анна не только отдала качественную и интересную статью, но и сделала это очень быстро. Заказ был крайне срочным и Анна согласилась выполнить его вместе с другим моим заказом. Проявила себя как надежный исполнитель, хороший переводчик и талантливый копирайтер! В ходе работы отвечала на все мои вопросы, предлагала интересные идеи. И в целом общение прошло приятно и непринужденно. Однозначно рекомендую!
Мирослава всегда была на связи, отвечала на все вопросы. ТЗ поставила очень четко и ясно. Очень довольна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг. Текст на главную страницу и рерайт для автопроката.

    $8

    Здравствуйте. Требуется копирайтер, для подготовки материала на главную страницу сайта автопроката и рерайт на этот же сайт для внутренней страницы. Требования к тексту:  2200 символов без пробелов (желательно укладывать до 2500,) разделены на абзацы. Текст должен ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер на постоянную работу по тематике SEO

    $180

    Требуется автор, на написание статей по тематике заработок, SEO, WordPress.  Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов – я хочу работать с человеком, который пишет сам. Плюсом ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать интересные читаемые статьи для клиентов

    Написать качественные статьи - интересные для клиента!Не для машины! Интересный информационный текст! Тематика будет посуда Гипфел 1 Как  правильно выбрать набор посуды для кухни? Cовет эксперта. ( интересный текст на 12-14 строчек) 2 Рекомендации по уходу за кастрюлями ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автор детских стихотворений.

    Добрый день! Меня зовут Вера. Я работаю В компании «Феникс+». Сейчас занимаюсь поиском авторов для изготовления детской развивающей продукции. Мне нужен человек, которому я могу дать тему(задание) для той или иной развивашки и он составит текст, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пост для соц сетей

    $10

    Необходимо написать 3 "нативных" поста для новой группы вконтакте для компании, продающей светотехническое оборудование. Один из них о компании, второй - покупателю, третий - услуги и акции. Необходимую информацию предоставлю по требованию.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны тексты для сайта юридических услуг

    $100

    Нужно 10 текстов для сайта юр. услуг.   3 необходимых условия: 1) тексты нужно сделать в связке с нашим SEO 2) тексты должны продавать 3) и должны быть уникальны Оплата: 120 руб. (2$) за 1000 символов c пробелами. Пишите только при наличии ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна: Имиджевая статья для журнала сегодня к 15-00

    В кратце: есть наброски текста на 2 страницы, нужно вычитать, упорядочить и сделать 1 страницу. Условная тема: “История Частного Сыска в России“ Детальнее ТЗ и сам текст в Google docs: https://docs.google.com/document/d/1Rb1tjgLZrcyBBcCsb-Kvxbk8Bpw5dq5D63uZ0YHzdDM/edit В заявках укажите стоимость работ и , по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад