Написать статью по психологии

$20
КопирайтингЗавершен2 заявки124 просмотра
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Написать 1 развернутую статью на 20000 збп. Тематика: психология.

Оплата - 60 руб за 1000 збп. Качество должно соответствовать.

7 лет назад
m_kvyatkovskaya
Квятковская 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
7 лет назад
$20
1 день
Анна взяла задание поздно вечером и выполнила его к утру, сдала в строго обозначенное время. В тематике разобралась "на ура". Статья получилась даже лучше, чем ожидалось - не только объемная, но и очень полезная, информационная, без воды. Будем сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Рекомендую Мирославу как надежного и общительного заказчика! Все прошло отлично - быстрая проверка и своевременная оплата.
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