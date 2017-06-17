Написание видеообзора для сайта инвестиционного проекта

КопирайтингЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен видеомейкер для написания обзоров инвестиционных проектов на русском языке, длительностью 3-5 минут. Ссылки на примеры видео уже размещенные на нашем канале прилагаю, ТЗ для примера также. Жду ваших предложений по сроку и стоимости. 

6 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад