Написать цикл статей для женского блога

Добрый день, необходимо написать цикл статей по теме "Уход за собой", "Мода и стиль". На каждый текст есть отдельное ТЗ. Средний объем - 7-8 000 збп. Обязательно надо иметь опыт написания подобных статей (для примера, ищете в Яндексе запрос "репейное малсо для волос", ТОП 3 выдачи - это примеры статей, которые надо будет писать).

Требования к автору:

- отличное знание русского языка

- писать не менее 15-20 000 збп в неделю

- ответственный подход к работе

Цена 60р /1000 збп

П.С. В заявке обязательно опишите свой опыт и пару-тройку примеров аналогичных статей. Спасибо