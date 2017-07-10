Написать цикл статей для женского блога

Нужен копирайтер для написания рерайта, тематика рыболовные снасти, готов платить 25р/1000 знаков!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо написать цикл статей по теме "Уход за собой", "Мода и стиль". На каждый текст есть отдельное ТЗ. Средний объем - 7-8 000 збп. Обязательно надо иметь опыт написания подобных статей (для примера, ищете в Яндексе запрос "репейное малсо для волос", ТОП 3 выдачи - это примеры статей, которые надо будет писать).
Требования к автору:
- отличное знание русского языка
- писать не менее 15-20 000 збп в неделю
- ответственный подход к работе
Цена 60р /1000 збп
П.С. В заявке обязательно опишите свой опыт и пару-тройку примеров аналогичных статей. Спасибо
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