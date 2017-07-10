Копирайтиг

КопирайтингЗавершен21 заявка586 просмотров
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Требуется ответственный копирайтер на темы: туризм, путешествия, женская тематика, здоровье, народная медицина, женская психология, диеты, упражнения, фитнес.

Оплата - 30 руб за 1000 зн. без пробелов.

Выплаты только на Яденьги.

6 лет назад
yruzai
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
syprunoksana
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Могу порекомендовать Оксану, как ответственного копирайтера. Работа всегда выполняется в срок, при необходимости замечания устраняются быстро и без пререканий. Сотрудничеством с ней довольна.
Рекомендую Юлию как порядочного заказчика. Оплата всегда в срок. Четкое определение задачи, быстрый ответ на сообщения. Сотрудничеством довольна.