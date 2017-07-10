Копирайтиг

Нужен видеомейкер для написания обзоров инвестиционных проектов на русском языке, длительностью 3-5 минут. Ссылки на примеры видео уже размещенные на нашем канале прилагаю, ТЗ для примера также. Жду ваших предложений по сроку и стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ответственный копирайтер на темы: туризм, путешествия, женская тематика, здоровье, народная медицина, женская психология, диеты, упражнения, фитнес.
Оплата - 30 руб за 1000 зн. без пробелов.
Выплаты только на Яденьги.
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