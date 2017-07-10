Копирайтиг

Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю. Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки. Без указания цены/сроков заявка ...