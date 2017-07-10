Переводчик/копирайтер/рерайтер
Кратко обо мне. Закончила лингвистический университет по специальности лингвист. Владею испанским и английским языками. В связи с этим практикую переводы и репетиторство, пишу и редактирую статьи. Постоянно занимаюсь саморазвитием. Читаю много литературы и информации на просторах интернета. Мне очень близки темы путешествий и туризма, фитнеса и здорового питания (сама занимаюсь фитнесом), воспитания и развития детей. В ближайшем будущем хочу пройти курсы по дизайну интерьера. Считаю, что знания никогда не бывают лишними.
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Портфолио
- Написание статей о достопримечательностях178 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
6 лет назад
Могу порекомендовать Оксану, как ответственного копирайтера. Работа всегда выполняется в срок, при необходимости замечания устраняются быстро и без пререканий. Сотрудничеством с ней довольна.
Ответный отзыв
Рекомендую Юлию как порядочного заказчика. Оплата всегда в срок. Четкое определение задачи, быстрый ответ на сообщения. Сотрудничеством довольна.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от 3 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$9/час
от 1 часа
нет рейтинга