Переводчик/копирайтер/рерайтер

Кратко обо мне. Закончила лингвистический университет по специальности лингвист. Владею испанским и английским языками. В связи с этим практикую переводы и репетиторство, пишу и редактирую статьи. Постоянно занимаюсь саморазвитием. Читаю много литературы и информации на просторах интернета. Мне очень близки темы путешествий и туризма, фитнеса и здорового питания (сама занимаюсь фитнесом), воспитания и развития детей. В ближайшем будущем хочу пройти курсы по дизайну интерьера. Считаю, что знания никогда не бывают лишними.