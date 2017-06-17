Написание 20 обзоров казино/слотов. Высокая оплата.

Требуется копирайтер для написания 20 текстов на сайт о казино - статьи, обзоры, стратегии и т.д. (средний объем 3 тыс символов)

Обязательно (!) должно быть понимание ниши, опыт работы в данной сфере. Или, возможно, Вы - игрок с большим багажом знаний - это также приветствуется!

Оплата высокая, но и тексты должны быть качественными и интересными.

Все обсуждаемо на берегу.