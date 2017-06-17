Тексты для сайта и листовок

Несколько текстов. два продукта

по каждому из них – нужен текст для листовки

описание на сайт.

Тексты сразу скажу, сложные.

IT- тематика, новый инновационный софт.

Текст долженн быть сочным, вкусным, описывающим преимущества для клиентов, но нешаблонный.

Срок выполнения -сегодня.

Работать придется с литературой самостоятельно.

Дам ссылки на общую информацию и ссылки на конкурентов из этого всего Вы делаете конфетку.

Преимущества специалистам с профильным образованием (журналистским,филлогическим) и опытом работы IT для бизнеса (или как минимум пониманием данной сферы)

Прошу обратить внимание на сроки.