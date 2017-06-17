Тексты для сайта и листовок

КопирайтингЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Несколько текстов. два продукта 

по каждому из них – нужен текст для листовки 

описание на сайт. 

Тексты сразу скажу, сложные. 

IT- тематика, новый инновационный  софт. 

Текст долженн быть сочным, вкусным, описывающим преимущества для клиентов,  но нешаблонный. 

Срок выполнения -сегодня. 

Работать придется с литературой самостоятельно. 

Дам ссылки на общую информацию и ссылки на конкурентов из этого всего Вы делаете конфетку. 

Преимущества специалистам с профильным  образованием (журналистским,филлогическим)  и опытом работы IT для бизнеса (или как минимум пониманием данной сферы)  

Прошу обратить внимание на сроки.  

Тексты для сайта
7 лет назад
danil20000522
Данил 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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