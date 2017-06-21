Написание 2-5 текстов по тематике строительство

Нужен копирайтер для написания рерайта, тематика рыболовные снасти, готов платить 25р/1000 знаков!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую копирайтеры!
Тематика строительство 2-5 текстов по 2 тыс символов без учета пробелов.
Жду заявки, всем спасибо!
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