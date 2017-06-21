Нужна статья

Написать 500 текстов по похудению и пластике. ТЗ включает только план работы, вхождений нет. Уникальность - не ниже 90% по текст.ру. Ставка - 50 рублей за 1000 б/п. С расценками выше прошу не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема : дрессировка собак, 4000 збп, обязательно наличие ключевых слов.
- Похожие заказы
- Копирайтинг38 заявокЗакрыт6 лет назад
Тема: течка у собаки, 4000 збп, обязательно наличие ключевых словЗавершен7 лет назад
Привет, друзья! Ищем копирайтера для написания большого количества статей-описаний достопримечательностей в разных городах мира. Работа долгосрочная— достопримечательностей в мире очень много ;) [b]Требования к статьям:[/b] [list][*]Каждая статья 2000 знаков без пробелов. [*]Уникальность минимум 95%, грамотность 100% (включая пунктуацию — правильные тире, ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую копирайтеры! Тематика строительство 2-5 текстов по 2 тыс символов без учета пробелов. Жду заявки, всем спасибо!Завершен7 лет назад
Требуется помощник для составления техзаданий (ТЗ) для копирайтеров на основе представленных мною ключей (семантики) и поисковой выдачи с Гугла и Яндекса. Все ключи уже разгруппированы по статьям, нужно будет с ними немного поработать (дополнить их ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно написать текст на страницу "О компании" для нового интернет-магазина. Нужен лаконичный, строгий текстЗавершен7 лет назад
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека. Оплата ...Завершен6 лет назад
Для написания нескольких статей нужен исполнитель. Статьи копирайт. 1. Задание выполняется по подготовленным ключевикам, которое предоставиться отдельно в файле с требованиями к нему. 2. Уникальность не меньше 95% (буду внимательно проверять) 3. Сроки выполнения в зависимости от объёма, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо написать цикл статей по теме "Уход за собой", "Мода и стиль". На каждый текст есть отдельное ТЗ. Средний объем - 7-8 000 збп. Обязательно надо иметь опыт написания подобных статей (для примера, ...Завершен6 лет назад
тема: беременность собаки, 4000 збп, обязательно наличие ключевых словЗавершен7 лет назад