Написание статей о достопримечательностях мира

Требуется помощник для составления техзаданий (ТЗ) для копирайтеров на основе представленных мною ключей (семантики) и поисковой выдачи с Гугла и Яндекса. Все ключи уже разгруппированы по статьям, нужно будет с ними немного поработать (дополнить их ...