Тексты по похудению и пластике

КопирайтингЗакрыт38 заявок411 просмотров
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Написать 500 текстов по похудению и пластике. ТЗ включает только план работы, вхождений нет. Уникальность - не ниже 90% по текст.ру. Ставка - 50 рублей за 1000 б/п. С расценками выше прошу не беспокоить.

6 лет назад
supranovich
Андрей 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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