Здравствуйте.

Необходима публикация отзывов на IRecommend.ru, Otzovik.com и некоторых других раскрученных площадках с отзывами.

От исполнителя требуется:

1) иметь аккаунт на перечисленных сервисах с возможностью опубликовать отзыв. Тема - медицина и здоровье.

2) опубликовать уже написанный отзыв и подождать пару дней, чтобы не удалили. Отзывы настоящие, от реальных людей, написаны толково, вероятность, что удалят, очень мала.

Пишите ваши цены. Только с учетом того, что работы там на минут 10 от силы.