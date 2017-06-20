Нестандартные тексты для сайта-магазина бытовой техники

Доброго времени суток,

Нужен качественный копирайт для сайта бытовой техники (список ключевых фраз в прикрепленном файле).

Необходим нестандартный подход (сами фразы также нестандартные). Хотелось бы на каждый раздел бытовой техники (всего их будет 11) примерно 500-1000 символов...не более.

В идеале... хотелось бы получить фрагмент текста, чтобы показать нашему заказчику и быть уверенным, что это то, что нужно. Эту работу также готовы оплатить.