Написание 10 статей на тему сварочного оборудования

Нужен копирайтер/рерайтер, 5-10 статей на сайт в портфолио Нужно: - взять интервью текстом или по скайпу у риэлтора как продавали обьект (просто выслушать и записать рассказ) - взять нужные картинки у риэлтора - написать статью в портфолио на сайт ...