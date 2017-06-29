Написание оптимизированных текстов на тему автомобильных товаров.

Необходим текст на женскую тематику для лендинга по тематике "Астрология". По каким характеристикам будем отбирать исполнителя: - девушка; - большой опыт в написании текстов для инфобизнеса. Желательно примеры других работ в инфобизнесе по любым тематикам; - погружение в ...