AlexIva

Алексей Иванов AlexIva

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • СЕО-тексты для ИМ автотоваров.

    Здравствуйте. Необходимо написать СЕО-оптимизированный текст для страницы интернет-магазина автотоваров. Текст про аккумуляторы. Текст около 3500-4500 символов, разбитый на смысловые, оптимизированные абзацы с заголовками. Текст для людей, читабельный, уникальность 100%. Нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • СЕО-тексты для ИМ автотоваров.

    Здравствуйте. Необходимо написать СЕО-оптимизированный текст для страницы интернет-магазина автотоваров. Текст про аккумуляторы. Текст около 3500-4500 символов, разбитый на смысловые, оптимизированные абзацы с заголовками. Текст для людей, читабельный, уникальность 100%. Этот ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннера для магазина автотоваров.

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн баннера для размещения на тематических форумах и сайтах. Так же нужен баннер для размещения на магазине (наружная стена) Тематика - автотовары (аккумуляторы, масло). Логотип предоставляю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера на автомобили интернет-магазина автотоваров

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн баннера для брендирования автомобилей компании (наклейка на авто). Тематика - автотовары (запчасти, масло, аккумуляторы и тд). Логотип предоставляю. На рекламном плакате должны быть адрес сайта-магазина, телефоны, логотип, ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание оптимизированных текстов на тему автомобильных товаров.

    Здравствуйте. Необходимо написать около 20-ти СЕО-оптимизированных текстов для страниц-категорий интернет-магазина автотоваров. Тексты про автомобильное масло, автофильтры, аккумуляторы конкретных брендов. (например, текст про масло Shell на страницу бренда) Каждый текст около 2000-2500 символов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание эффективной рекламной компании в Google Adwords

    Здравствуйте. Ищу специалист для создания ЭФФЕКТИВНОЙ современной рекламной компании в Google Adwords. Реклама должна работать и продавать, быть с высоким CTR и релевантностью и быть в топе. Регион Украина/Одесса. Тематика - моторное ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Аудит сайта с последующей консультацией по внутренней СЕО-оптимизации

    Доброго времени суток! Ищу специалиста для проведения аудита сайта (интернет-магазина) с последующей консультацией по внутренней/внешней СЕО-оптимизации. Сайт по продаже автотоваров, возраст 3 месяца, Украина. Желательно, чтобы специалист был из Украины для простоты ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
СЕО-тексты для ИМ автотоваров.
Отличный заказчик. Приятный в общении, всегда на связи, понятное ТЗ, своевременная оплата! Никаких претензий.
Качество текстов мне понравилось. Учтены все пожелания и рекомендации.
Ответный отзыв
Ravenhell
Олег 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Дизайн баннера для магазина автотоваров.
Сотрудничеством доволен. Четкое, понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Хорошая работа. В срок и за адекватную цену.
Ответный отзыв
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание оптимизированных текстов на тему автомобильных товаров.
С Алексеем сотрудничать очень приятно - и в общении, и в плане быстрой оплаты.
Задание выполнено быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
ivanitskiydenis
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создание эффективной рекламной компании в Google Adwords
Google Ads
сотрудничеством доволен на 100%
Работой доволен. Все качественно и в срок.
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$58
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта с последующей консультацией по внутренней СЕО-оптимизации
Понравилось работать с Алексеем, отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо Тарасу. Аудит выполнил в срок и все подробно разжевал по скайпу. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв