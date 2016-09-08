Здравствуйте. Необходимо написать СЕО-оптимизированный текст для страницы интернет-магазина автотоваров. Текст про аккумуляторы. Текст около 3500-4500 символов, разбитый на смысловые, оптимизированные абзацы с заголовками. Текст для людей, читабельный, уникальность 100%. Нужно ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать СЕО-оптимизированный текст для страницы интернет-магазина автотоваров. Текст про аккумуляторы. Текст около 3500-4500 символов, разбитый на смысловые, оптимизированные абзацы с заголовками. Текст для людей, читабельный, уникальность 100%. Этот ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн баннера для размещения на тематических форумах и сайтах. Так же нужен баннер для размещения на магазине (наружная стена) Тематика - автотовары (аккумуляторы, масло). Логотип предоставляю.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн баннера для брендирования автомобилей компании (наклейка на авто). Тематика - автотовары (запчасти, масло, аккумуляторы и тд). Логотип предоставляю. На рекламном плакате должны быть адрес сайта-магазина, телефоны, логотип, ...Наружная реклама21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать около 20-ти СЕО-оптимизированных текстов для страниц-категорий интернет-магазина автотоваров. Тексты про автомобильное масло, автофильтры, аккумуляторы конкретных брендов. (например, текст про масло Shell на страницу бренда) Каждый текст около 2000-2500 символов, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалист для создания ЭФФЕКТИВНОЙ современной рекламной компании в Google Adwords. Реклама должна работать и продавать, быть с высоким CTR и релевантностью и быть в топе. Регион Украина/Одесса. Тематика - моторное ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток! Ищу специалиста для проведения аудита сайта (интернет-магазина) с последующей консультацией по внутренней/внешней СЕО-оптимизации. Сайт по продаже автотоваров, возраст 3 месяца, Украина. Желательно, чтобы специалист был из Украины для простоты ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад