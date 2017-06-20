Написать статью на тему: Как научиться мыслить позитивно

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Можно поменять структуру текста, добавить различные упражнения. Текс должен быть полезным для читателя.