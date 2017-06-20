Необходим текст на женскую тематику для лендинга по тематике "Астрология". По каким характеристикам будем отбирать исполнителя: - девушка; - большой опыт в написании текстов для инфобизнеса. Желательно примеры других работ в инфобизнесе по любым тематикам; - погружение в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать статью на тему: Как научиться мыслить позитивно
Требования к статье: 1. статья должна быть 100% уникальна (проверка уникальности https://text.ru/antiplagiat и https://content-watch.ru/text/) 2. написана правильным русским языком, 100% грамотность, 3. в статье должно быть не менее 4000 знаков без пробела. Оплата 50р за 1000 знаков. Ключевое выражение "как научиться мыслить позитивно" должно упоминаться в подзаголовках. Текст должен быть разбит на смысловые абзацы.
- введение
- что означает позитивное мышление
- как найти источник позитивного мышления
- почему важно мыслить позитивно
- как научится позитивному мышлению
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, Нужен качественный копирайт для сайта бытовой техники (список ключевых фраз в прикрепленном файле). Необходим нестандартный подход (сами фразы также нестандартные). Хотелось бы на каждый раздел бытовой техники (всего их будет 11) примерно 500-1000 символов...не ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Написание детальных отчетов/путеводителей о своих путешествиях для других. [/b] 1) Глубокие знания всех аспектов туризма (снаряжение, путь прохождения, место ночевки ..) 2) Желание помочь другим, менее опытным, туристам в их новых исследованиях 3)Частый путешественник, который понимает потребности других путешественников 4) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Темы: косметика и парфюмерия оптом и услуги визажиста на дом Объем каждой: 2к+Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется копирайт по теме недвижимость Одна статья - 3 тыс символов. Оплата 40 wmr за 1000 символов или 120 wmr за статью Статьи уникальные на 100% в общем и между собой. В каждой статье нужно указывать 2-3 запроса ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, ув. авторы. Требуется 30 текстов для цветочного проекта. Оплата 35/1000збп, WMR ТЗ скину при обращении в личку. ТЗ состоит из: [list=1][*]плана статьи [*]требований к тексту [*]требований по проверке текстов [/list] В заявке хотелось бы видеть: [list=1][*]Краткое инфо о вашем опыте в написании текстов. [*]Примеры ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Пример статей: http://jp4x4.ru/mazda/cx-5-tehnicheskie-harakteristiki.html http://jp4x4.ru/toyota/land-cruiser-prado-150.html http://jp4x4.ru/mitsubishi/pajero-2.html http://jp4x4.ru/toyota/land-cruiser-200.html цена за 1000сим знаков 55рКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется автор для написания Контента на английском на тему "медицина" [i][u]Требование к автору:[/u] [/i]1. Обязательное Знание английского языка на высоком уровне. 2. Желательно знание немецкого языка на уровне перевода. 3. Понимание медицинской тематики. 4. Ответственность и добросовестность. 5. Знание и понимание как составить качественный текст ориентированный на пользователя но ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходима публикация отзывов на IRecommend.ru, Otzovik.com и некоторых других раскрученных площадках с отзывами. От исполнителя требуется: 1) иметь аккаунт на перечисленных сервисах с возможностью опубликовать отзыв. Тема - медицина и здоровье. 2) опубликовать уже написанный отзыв и подождать ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Тема : дрессировка собак, 4000 збп, обязательно наличие ключевых слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад