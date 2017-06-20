Написать статью

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Написать статью на тему: Как научиться мыслить позитивно 

Требования к статье: 1. статья должна быть 100% уникальна (проверка уникальности https://text.ru/antiplagiat  и  https://content-watch.ru/text/) 2. написана правильным русским языком, 100% грамотность,  3. в статье должно быть не менее 4000 знаков без пробела. Оплата 50р за 1000 знаков. Ключевое выражение "как научиться мыслить позитивно" должно упоминаться в подзаголовках. Текст должен быть разбит на смысловые абзацы. 

  • введение
  • что означает позитивное мышление
  • как найти источник позитивного мышления
  • почему важно мыслить позитивно
  • как научится позитивному мышлению
Можно поменять структуру текста, добавить различные упражнения. Текс должен быть полезным для читателя.
7 лет назад
stepden
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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